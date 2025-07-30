Промежуточные итоги работы министерства молодёжной политики Псковской области оценил губернатор

17:08, 30 июля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с врио министра молодёжной политики региона Дмитрием Яковлевым подвёл промежуточные итоги работы в различных федеральных проектах и программах.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников министерства, общественных деятелей и волонтёров региона за успешное участие в федеральных проектах и программах.

Дмитрий Яковлев доложил о ходе работ по созданию Дома молодёжи в Великих Луках. Псковская область стала победителем федерального конкурса Росмолодёжи «Регион для молодых» 2025 года. Планируется не только открыть и оснастить помещение, но и провести обучение для сотрудников и мероприятия для молодёжи.

Также Дмитрий Яковлев проинформировал, что за июль общая сумма грантовых средств выросла ещё на семь миллионов рублей.

Министерство молодёжной политики реализует несколько направлений поддержки. К ним относятся президентские гранты, поддержка СОНКО, молодёжные инициативы, социальные проекты молодых семей, достижения региона.

Один из результатов работы – подъём в рейтинге Росмолодёжи с 24-го на 13-е место. Дом молодёжи Пскова посетили представители из 38 стран в рамках Международного клуба дружбы.

В числе приоритетных задач министерства – выделение профильных органов молодёжной политики в Пскове и Великих Луках. Михаил Ведерников эту идею одобрил: «Города большие, вопросов и задач много. Достаточно большие федеральные средства можно привлекать. Отдельные структуры – как раз один из критериев».

Врио министра молодёжной политики Псковской области также отметил активное развитие волонтёрского движения и поисковых отрядов.

В планах у министерства развивать молодёжную политику в муниципалитетах. Этому же будет посвящена следующая заявка на федеральный конкурс «Регион для молодых». Сейчас ведутся переговоры с главами округов.

Губернатор эту идею поддержал: «Смотрите, в каких муниципалитетах наиболее активная работа с молодёжью идёт, есть интересные проекты с патриотическими организациями».

Напомним, что Псковская область на реализацию социальных проектов за полгода привлекла более 115 миллионов рублей федеральных грантовых средств.