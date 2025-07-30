Юрий Бурлин: Псковская область демонстрирует значительные успехи в молодёжной политике

17:38, 30 июля 2025, ПАИ

Псковская область демонстрирует значительные успехи в развитии молодёжной политики благодаря эффективному сотрудничеству региональной и федеральной власти, заявил ПАИ депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин.

За первые шесть месяцев 2025 года регион получил свыше 115 миллионов рублей федеральных грантов – показатель, который существенно превысил результаты прошлого года.

«Поддержка инициатив губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министерства молодёжной политики, которым руководит Дмитрий Яковлев, играет ключевую роль в достижениях региона. В частности, победа Псковской области в федеральном конкурсе «Регион для молодых» 2025 года открывает новые возможности. В числе запланированных мероприятий – создание и оснащение Дома молодёжи в Великих Луках, который станет центром притяжения для активной молодёжи, где пройдут обучающие семинары и культурные мероприятия. Эта инициатива отражает системный подход к развитию молодёжной инфраструктуры и социального потенциала региона», – подчеркнул Юрий Бурлин.

Особое внимание уделяется успешному опыту ремонта и открытия Дома молодёжи в Пскове на улице Конной, 2. Он уже стал площадкой для объединения молодых людей, обмена опытом и реализации социальных инициатив, что наглядно демонстрирует эффективность федеральной программы «Регион для молодых» на региональном уровне.

«Важным элементом молодёжной работы в регионе является развитие волонтёрского движения. Примером стала помощь волонтёров в реализации программы «Формирование комфортной городской среды», когда на каждые три голоса две трети собирались именно при их участии. Более 700 человек были задействованы в этом направлении. Международный волонтёрский корпус 80-летия Победы включил свыше 670 жителей Псковской области, которые прошли обучение и приняли участие более чем в 250 мероприятиях, включая поисковые экспедиции – за последние годы удалось поднять останки 254 бойцов, что имеет огромное патриотическое и историческое значение для региона», – добавил депутат.

В заключение Юрий Бурлин выразил уверенность, что продолжение успешного взаимодействия с федеральными структурами, поддержка профессиональной команды и накопленный позитивный опыт обеспечат устойчивое развитие молодёжной политики региона, привлечение новых ресурсов, развитие инфраструктуры и создание условий для реализации значимых проектов, поддерживающих молодое поколение Псковской области.