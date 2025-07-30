Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Юрий Бурлин: Псковская область демонстрирует значительные успехи в молодёжной политике

Псковская область демонстрирует значительные успехи в развитии молодёжной политики благодаря эффективному сотрудничеству региональной и федеральной власти, заявил ПАИ депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин.

Юрий Бурлин. Фото: ПАИ

За первые шесть месяцев 2025 года регион получил свыше 115 миллионов рублей федеральных грантов – показатель, который существенно превысил результаты прошлого года.

«Поддержка инициатив губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министерства молодёжной политики, которым руководит Дмитрий Яковлев, играет ключевую роль в достижениях региона. В частности, победа Псковской области в федеральном конкурсе «Регион для молодых» 2025 года открывает новые возможности. В числе запланированных мероприятий – создание и оснащение Дома молодёжи в Великих Луках, который станет центром притяжения для активной молодёжи, где пройдут обучающие семинары и культурные мероприятия. Эта инициатива отражает системный подход к развитию молодёжной инфраструктуры и социального потенциала региона», – подчеркнул Юрий Бурлин.

Особое внимание уделяется успешному опыту ремонта и открытия Дома молодёжи в Пскове на улице Конной, 2. Он уже стал площадкой для объединения молодых людей, обмена опытом и реализации социальных инициатив, что наглядно демонстрирует эффективность федеральной программы «Регион для молодых» на региональном уровне.

«Важным элементом молодёжной работы в регионе является развитие волонтёрского движения. Примером стала помощь волонтёров в реализации программы «Формирование комфортной городской среды», когда на каждые три голоса две трети собирались именно при их участии. Более 700 человек были задействованы в этом направлении. Международный волонтёрский корпус 80-летия Победы включил свыше 670 жителей Псковской области, которые прошли обучение и приняли участие более чем в 250 мероприятиях, включая поисковые экспедиции – за последние годы удалось поднять останки 254 бойцов, что имеет огромное патриотическое и историческое значение для региона», – добавил депутат.

В заключение Юрий Бурлин выразил уверенность, что продолжение успешного взаимодействия с федеральными структурами, поддержка профессиональной команды и накопленный позитивный опыт обеспечат устойчивое развитие молодёжной политики региона, привлечение новых ресурсов, развитие инфраструктуры и создание условий для реализации значимых проектов, поддерживающих молодое поколение Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 июля 2025

Чем занимаются в псковской «Школе ЛизаАлерт», рассказала инструктор
30 июля 2025

Телефонное мошенничество в 2025 году: как защитить себя и вернуть деньги
30 июля 2025

Большую часть добровольцев в псковском отряде «ЛизаАлерт» составляют женщины
30 июля 2025

Как вдвое сократить плату за капремонт, объяснили пенсионерам
30 июля 2025

Более 1000 заявок поступило в псковский поисковый отряд «ЛизаАлерт» за пять лет
30 июля 2025

Юрий Бурлин: Псковская область демонстрирует значительные успехи в молодёжной политике
30 июля 2025

В Плюсском районе разбираются в ситуации с аварийным отключением электричества
30 июля 2025

Промежуточные итоги работы министерства молодёжной политики Псковской области оценил губернатор

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...