«Комбайны ходят по воде»: в Пыталовском районе идёт битва за урожай

21:30, 30 июля 2025, ПАИ

Уборочная кампания аграриев ООО «Тригорское» в Пыталовском муниципальном округе стартовала позже срока, сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева.

«Сами аграрии называют страду самой тяжёлой за последнее десятилетие. Комбайны ходят по воде и грязи, в которые превратились угодья после продолжительных нещадных дождей. Въезжать на поля и выезжать с них приходится по месиву. Вдоль полей дежурит трактор-тягач. То и дело комбайны увязают в грязи. 18-тонных гигантов вытаскивают на сушу», – рассказала Вера Кондратьева.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации в Псковской области был введён 1 июля из-за переувлажнения почвы.

Глава округа также отметила, что от непогоды пострадали сотни гектаров посевных площадей. В таких условиях работают 14 комбайнов, три из которых на гусеничном ходу. Работа идёт почти круглосуточно. Аграрии несут большие потери. В заболоченные дождями поля не могут пройти большегрузы – комбайны для разгрузки зерновых бункеров идут к обочине сами.

Отметим, ООО «Тригорское» на протяжении нескольких лет выращивает пшеницу и отправляет её на мукомольные заводы в Ленинградскую область. Возможно, что хлебобулочные изделия, которые мы покупаем в магазинах, изготовлены в том числе из муки, полученной из пыталовского зерна.

Ранее министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов в беседе с корреспондентом ПАИ рассказал, стоит ли псковичам ждать неурожайного года из-за обрушившихся ливней.