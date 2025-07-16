Ждать ли псковичам неурожая из-за прошедших ливней, объяснил министр

11:52, 16 июля 2025, ПАИ

Стоит ли псковичам ждать неурожайного года из-за обрушившихся ливней, рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов.

«Какой ущерб нанесли ливни сельскому хозяйству, пока неизвестно. Переувлажнение большое, потому что осадков выпало очень много. Из-за этого растения будут развиваться не так, как нужно», – объяснил он.

При этом подсчёт возможных убытков в сфере сельского хозяйства после затяжных ливней будет проводиться осенью. «Тогда будет понятно, что недоработали. Прогнозов мы давать не можем, потому что всё может меняться. Если сейчас будет хорошая погода две недели, то ситуация будет выравниваться. А будет так же лить, станет ещё хуже», – сказал Николай Романов.

Напомним, из-за переувлажнения верхних слоёв почвы в Псковской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Николай Романов объяснил, что мера принята, чтобы обезопасить псковских фермеров и регион от штрафных санкций из-за неурожая, так как из-за дождей аграрии остаются без урожая.

9 июля серьёзный ущерб нанёс циклон, обрушившийся на юг Псковской области в виде штормового ветра, града и сильнейшего ливня. В Великолукском районе он повалил большое количество деревьев и повредил дома. Также зафиксированы многочисленные обрывы линий электропередачи. Позже ливень с крупным градом накрыл Себеж. Кроме того, дороги размыло в нескольких населённых пунктах Плюсского округа. До сих пор продолжают бороться с последствиями непогоды в Пыталовском округе.