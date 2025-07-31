Треть месячной нормы осадков может выпасть в Пскове за два дня
Треть месячной нормы осадков может выпасть в Пскове за ближайшие дни, сообщает метеорологический центр «Фобос».
Первые грозовые тучи появятся над Псковом сегодня, 31 июля, ближе к вечернему часу пик. Наиболее сильные ливни в городе синоптики прогнозируют предстоящей ночью и завтра, 1 августа.
По прогнозам, к концу пятницы в Пскове выльется 22 миллиметра – без малого полная декадная норма осадков.
Ранее сообщалось, что сегодня, 31 июля, на Псковскую область обрушатся дожди, грозы и порывистый ветер.