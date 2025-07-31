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Общество

Энергетики в Псковской области перешли в режим повышенной готовности

Филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности, сообщили ПАИ в компании. Сегодня, 31 июля, в регионе прогнозируются грозы, дожди и порывистый ветер.

Фото: ПАИ

89 аварийных бригад и 89 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. Кроме того, 131 дизельный генератор общей мощностью 3,4 МВт в случае необходимости обеспечит резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

«Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего дня», – отметили в компании.

Специалисты добавили, что необходимо строго соблюдать правила техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи, запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-02-20 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).

Ранее сообщалось, что треть месячной нормы осадков может выпасть в Пскове за два дня.

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