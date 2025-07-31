Псковский губернатор вручил паспорт выдворенному из Латвии 98-летнему ветерану

15:01, 31 июля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с 98-летним ветераном Великой Отечественной войны Василием Москальеновым, которого власти Латвии выдворили из страны. Встреча состоялась сегодня, 31 июля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Глава региона также вручил ветерану паспорт гражданина РФ и юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Вместе с этим Михаил Ведерников отметил, что необходимо проработать вопросы по линии соцзащиты и здравоохранения, сделать комплексное обследование, а также организовать для ветерана экскурсии в Псковский кремль, Изборск, Псково-Печерский монастырь и другие памятные места региона. «Потому что край действительно с богатейшей историей, колыбель православия. Здесь этим пропитываешься в полной мере и ощущаешь себя счастливым», – отметил он и добавил, что Василий Москальенов может обращаться по всем вопросам в любое время.

«Какой у вас чистый город. Я прямо сказал, что никуда не уеду отсюда. Это народный город, люди красивые, всё красивое. Мне кажется, я свою миссию закончил», – сказал ветеран.

«Вы для нас для всех пример. И нам бы очень хотелось, чтобы как можно большее количество деток, молодого поколения с вами имели возможность встретиться», – отметил Михаил Ведерников.

Напомним, 15 июля 2025 года у ветерана заканчивался вид на жительство в Латвии. Власти страны предложили подписать «анкету лояльности», осуждающую его Родину. Василий Москальенов порвал бумагу. Подобное поведение латвийские власти расценили как представляющее угрозу для общества, вид на жительство в Латвии не был продлён. В МИД России выдворение Латвией ветерана назвали проявлением неофашизма.

В декабре 2024 года дочери ветерана Надежда Володько и Светлана Яковлева обратились к уполномоченному при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками и вопросам миграции за помощью в переезде семьи в Псковскую область. 18 июля ветеран вместе с дочерями переехал в Псков.

Отметим, Василий Москальенов служил на флоте во время войны и имеет воинское звание военнослужащего Военно-морского флота СССР (мичман). Непосредственный участник военных действий Советского Союза в войне с Японией в августе 1945 года.

Напомним, на территории Псковской области с 2010 года реализуется государственная программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом. За это время в регион переехали более 12 тысяч человек из 24 стран. Кроме того, за последние шесть месяцев 2025 года в Псковскую область переехали более 700 переселенцев.