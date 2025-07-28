В МИД России назвали выдворение Латвией 98-летнего ветерана проявлением неофашизма

13:05, 28 июля 2025, ПАИ

Выдворение из Латвии 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Москальенова является ярким проявлением неофашистской политики республики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Латвийские власти практикуют дискриминационный подход, направленный на одну конкретную группу населения, – держателей российских паспортов. Таким образом республика системно и злонамеренно нарушает международные обязательства, приводит её слова ТАСС.

98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Москальенова в Риге объявили «угрозой национальной безопасности» за отказ подписать клеветническую по отношению к России анкету, сказала Мария Захарова.

«Здесь явно прослеживаются и реваншистские мотивы правящей верхушки Латвии, которая буквально, по-моему, задалась целью отыграться на ветеранах Великой Отечественной войны и поквитаться с Россией за нашу Победу 80 лет назад над гитлеровским фашизмом и его прибалтийскими коллаборационистами», – заявила она.

В итоге ветеран переехал в Псков. Власти региона помогли ему с размещением, предоставили ему медицинскую и другую необходимую помощь, отметила дипломат. «Мы своих никогда не бросаем, а уж про героев никогда не забываем», – подчеркнула Мария Захарова.

Напомним, на территории Псковской области с 2010 года реализуется государственная программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом. За это время в регион переехали более 12 тысяч человек из 24 стран. Кроме того, за последние шесть месяцев 2025 года в Псковскую область переехали более 700 переселенцев.