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Политика

В МИД России назвали выдворение Латвией 98-летнего ветерана проявлением неофашизма

Выдворение из Латвии 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Москальенова является ярким проявлением неофашистской политики республики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: сюжет телеканал «Первый Псковский»

Латвийские власти практикуют дискриминационный подход, направленный на одну конкретную группу населения, – держателей российских паспортов. Таким образом республика системно и злонамеренно нарушает международные обязательства, приводит её слова ТАСС.

98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Москальенова в Риге объявили «угрозой национальной безопасности» за отказ подписать клеветническую по отношению к России анкету, сказала Мария Захарова.

«Здесь явно прослеживаются и реваншистские мотивы правящей верхушки Латвии, которая буквально, по-моему, задалась целью отыграться на ветеранах Великой Отечественной войны и поквитаться с Россией за нашу Победу 80 лет назад над гитлеровским фашизмом и его прибалтийскими коллаборационистами», – заявила она.

В итоге ветеран переехал в Псков. Власти региона помогли ему с размещением, предоставили ему медицинскую и другую необходимую помощь, отметила дипломат. «Мы своих никогда не бросаем, а уж про героев никогда не забываем», – подчеркнула Мария Захарова.

Напомним, на территории Псковской области с 2010 года реализуется государственная программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом. За это время в регион переехали более 12 тысяч человек из 24 стран. Кроме того, за последние шесть месяцев 2025 года в Псковскую область переехали более 700 переселенцев.

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