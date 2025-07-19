Псковская область стала новым домом для более 700 переселенцев за полгода
Одна из лучших в стране систем поддержки и приёма соотечественников была создана за последние полгода в Псковской области, сообщил в своём Telergam-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В регионе организован комплексный подход – от оформления необходимых документов до помощи в устройстве на работу и социальной адаптации.
«Многих наших за рубежом ставят в условия, несовместимые ни с комфортом, ни совестью. Детей унижают и даже забирают из семей, русским отказывают в работе, выживают физически», – отметил губернатор.
Всего за последние шесть месяцев в Псковскую область переехали более 700 переселенцев, причём около половины из них прибыли по туристическим визам, чтобы затем официально оформить участие в государственных программах поддержки.
«Мы рады помочь всем, кто разделяет наши ценности», – заметил Михаил Ведерников. Он также рассказал, что Василий Москальёнов получит в Псковской области всё необходимое.
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