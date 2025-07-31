Заяц и лиса прогулялись по тропе «Люди и леса» в Полистовском заповеднике

13:24, 31 июля 2025, ПАИ

Заяц и лиса попали в фотоловушку на тропе «Люди и леса» в Полистовском заповеднике, сообщили ПАИ в государственном заповеднике.

На кадрах видно, как сначала в поле зрения фотоловушки попадает заяц, потом лиса и затем опять выбегает заяц. Всё это происходит на одном из экологических маршрутов заповедника.

Ранее сообщалось, что любопытная лисица попала в фотоловушку на тропе в Полистовском заповеднике.