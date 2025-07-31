Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Заяц и лиса прогулялись по тропе «Люди и леса» в Полистовском заповеднике

Заяц и лиса попали в фотоловушку на тропе «Люди и леса» в Полистовском заповеднике, сообщили ПАИ в государственном заповеднике.

На кадрах видно, как сначала в поле зрения фотоловушки попадает заяц, потом лиса и затем опять выбегает заяц. Всё это происходит на одном из экологических маршрутов заповедника.

Ранее сообщалось, что любопытная лисица попала в фотоловушку на тропе в Полистовском заповеднике.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












31 июля 2025

Вода в реке у городского пляжа Пскова не отвечает санитарным нормам – Роспотребнадзор
31 июля 2025

Стала известна программа празднования Дня города Печоры
31 июля 2025

Отец Андрей Вахрушев: Хор духовенства Псковской епархии исполняет только патриотические песни
31 июля 2025

Сильный ветер и град: публикуем последствия непогоды в Пушкиногорском округе
31 июля 2025

Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете и рекламу VPN
31 июля 2025

Участники хора Псковской епархии рассказали, как проходит съёмка клипов
31 июля 2025

Крупный град выпал в Псковском районе
31 июля 2025

Около семи миллионов россиян зарегистрировались в единой биометрической системе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...