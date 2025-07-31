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Опубликована афиша мероприятий ко Дню ВДВ в Великих Луках

Афишу мероприятий, посвящённых празднованию 95-летия со дня образования Воздушно-десантных войск России, представили в администрации Великих Лук.

Афиша мероприятий на День ВДВ. Изображение: администрация Великих Лук

Традиционно праздник отметят 2 августа. Мероприятия начнутся в 11:00 с торжественной церемонии возложения цветов и венков в сквере «Воинской славы» у памятного знака великолучанам, погибшим в горячих точках.

Далее в 12:00 состоится торжественный митинг и церемония открытия бюста Героя Советского Союза, генерала армии В. Ф. Маргелова. В 14:00 пройдёт праздничный концерт ко Дню ВДВ на летней эстраде парка «Петровский».

Ранее сообщалось, что в Великих Луках также пройдёт спортфестиваль, посвящённый Дню ВДВ.

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