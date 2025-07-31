Пушкинские доброхоты завершают работу в «Михайловском»

20:57, 31 июля 2025, ПАИ

Свою работу в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завершает отряд волонтёров сегодня, 31 июля. Добровольцы работают под эгидой фонда «Сохраняя наследие», сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

Главной особенностью этого отряда является его состав: пушкинскими доброхотами в течение десяти дней были профессора, преподаватели и аспиранты из Сибирского федерального университета, Красноярского научного центра СО РАН, Московского педагогического госуниверситета, Казанского национального исследовательского технологического университета, Дальневосточного геологического института ДВО РАН, Уральского федерального университета, Красноярского государственного педагогического университета имени В. П. Астафьева, Московского государственного института культуры, Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева, Иркутского государственного университета.

Как сообщили ПАИ в службе информации «Михайловского» со ссылкой на куратора движения пушкинских доброхотов, методиста по музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Надежду Шабловскую, отряд в течение всего своего пребывания в Святогорье по четыре часа в день был занят сезонной хозяйственной работой (прополкой, уборкой сена, очисткой прудов и проч.) во всех усадьбах Пушкинского заповедника.

«Выполнили наши гости и «интеллектуальное задание», которое получили от администрации музея в лице заместителя директора по развитию и продвижению Пушкинского заповедника Екатерины Дмитриевой и учёного секретаря «Михайловского» Эдуарда Узенёва, – рассказала Надежда Шабловская. – После подробного знакомства с музеем в ходе специальных экскурсий по усадьбам и выставочным пространствам в научно-культурном центре они выдвинули ряд предложений, касающихся возможного развития PR-стратегии музея, новых направлений в сфере научного волонтёрства, образовательных мероприятий для проведения в Пушкиногорье вне высокого туристического сезона, перспектив сотрудничества учебных и научных заведений, которые они представляют, с музеем-заповедником и многого другого».

Ранее сообщалось, что альбом, посвящённый празднованию 225-летия со дня рождения Пушкина, представили в «Михайловском».