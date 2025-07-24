Отряд доброхотов под эгидой фонда «Сохраняя наследие» прибыл в «Михайловское»

14:22, 24 июля 2025, ПАИ

В Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» прибыл отряд волонтёров, работающих под эгидой фонда «Сохраняя наследие» – крупнейшей волонтёрской и экологической инициативы благотворительного фонда Владимира Потанина в партнёрстве с благотворительным просветительским фондом «Заповедное посольство». Об этом ПАИ сообщили в службе информации «Михайловского» со ссылкой на куратора движения пушкинских доброхотов, методиста по музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Надежду Шабловскую.

В этом году в качестве добровольных помощников в «Михайловское» приехали профессора, преподаватели и аспиранты из Сибирского федерального университета, Красноярского научного центра СО РАН, Московского педагогического госуниверситета, Казанского национального исследовательского технологического университета, Дальневосточного геологического института ДВО РАН, Уральского федерального университета, Красноярского государственного педагогического университета имени В. П. Астафьева, Московского государственного института культуры, Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

«Команда из 15 человек, как и другие отряды доброхотов, будет помогать музейщикам выполнять сезонные работы в усадьбах, – рассказала Надежда Шабловская. – Кроме этого, наши гости будут выполнять различные задания исследовательского характера. Среди них разработки опросников для посетителей мемориальных усадеб, новых мастер-классов, возможно – сувенирной продукции. Важно, что многие из новой команды волонтёров имеют в своём активе опыт ознакомительных и исследовательских поездок по различным регионам нашей страны, в том числе и опыт работы на особо охраняемых территориях. Так что их взгляд на деятельность музея может быть очень полезным», – подытожила куратор.

Уже сегодня отряд приступил к работе, рассказали в музее-заповеднике. В первой половине дня волонтёры под началом ведущего специалиста отдела ремонта и реконструкции ландшафтных территорий Андрея Прокофьева пропололи от сорняков молодую берёзовую аллею в Михайловском.

В ближайшее время волонтёры встретятся с ведущими сотрудниками Пушкинского заповедника в рамках круглого стола, где обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества с музеем. Кроме того, для них подготовлена экскурсионная программа, которую лидер отряда Анна Соболева (кафедра звукорежиссуры, МГИК) уже назвала богатейшей.