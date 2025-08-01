Шесть тематических подворий развернётся на фестивале «Лешуга» в Пскове

16:18, 01 августа 2025, ПАИ

Шесть тематических подворий развернётся на фестивале яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» в парке Куопио (Финский парк) в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Три насыщенных дня порадуют гостей яркими впечатлениями, ароматными напитками, вкусными угощениями, выступлениями фольклорных коллективов и активностями для всей семьи», – отметили организаторы.

На территории парка будут представлены образцы напитков более чем от 20 сидроделен из разных регионов России, а также авторские блюда из яблок от местных производителей.

Кроме того, гости фестиваля смогут узнать о тайнах мастерства приготовления сидра, секретах технологии и истории на специальных лекциях.

На главной сцене выступят исполнительница MATANYA, группа «Ягода», проекты BELOBOKA, UZORITSA и другие.

Напомним, гастрономический фестиваль «Лешуга» пройдёт в Пскове с 15 по 17 августа. Вход на фестиваль свободный.