Гастрономический фестиваль «Лешуга» пройдёт в Пскове с 15 по 17 августа
С 15 по 17 августа в Пскове пройдёт гастрономический фестиваль «Лешуга». Гостей ждут яблоки, традиционные напитки, вкусная еда и музыка, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Три дня на фестивале можно будет дегустировать лучшие образцы сидра от отечественных производителей. Гости также узнают о тонкостях сидроделия в рамках организованных на территории праздника панельных дискуссий и лекций. Помимо образовательной части у фестиваля обширная развлекательная программа, в том числе выступления музыкальных фолк-коллективов.
Вход на все дни фестиваля свободный.
Как проходил фестиваль в прошлом году, можно увидеть здесь, здесь и здесь.
Новые правила расчёта выходного пособия и отпускных в России вступят в силу с 1 сентября
Поисковики начали подготовку к подъёму советского самолёта из озера в Псковской области