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Общество

Гастрономический фестиваль «Лешуга» пройдёт в Пскове с 15 по 17 августа

С 15 по 17 августа в Пскове пройдёт гастрономический фестиваль «Лешуга». Гостей ждут яблоки, традиционные напитки, вкусная еда и музыка, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: ПАИ

Три дня на фестивале можно будет дегустировать лучшие образцы сидра от отечественных производителей. Гости также узнают о тонкостях сидроделия в рамках организованных на территории праздника панельных дискуссий и лекций. Помимо образовательной части у фестиваля обширная развлекательная программа, в том числе выступления музыкальных фолк-коллективов.

Вход на все дни фестиваля свободный.

Как проходил фестиваль в прошлом году, можно увидеть здесь, здесь и здесь.

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