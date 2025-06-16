Гастрономический фестиваль «Лешуга» пройдёт в Пскове с 15 по 17 августа

09:59, 16 июня 2025, ПАИ

С 15 по 17 августа в Пскове пройдёт гастрономический фестиваль «Лешуга». Гостей ждут яблоки, традиционные напитки, вкусная еда и музыка, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Три дня на фестивале можно будет дегустировать лучшие образцы сидра от отечественных производителей. Гости также узнают о тонкостях сидроделия в рамках организованных на территории праздника панельных дискуссий и лекций. Помимо образовательной части у фестиваля обширная развлекательная программа, в том числе выступления музыкальных фолк-коллективов.

Вход на все дни фестиваля свободный.

Как проходил фестиваль в прошлом году, можно увидеть здесь, здесь и здесь.