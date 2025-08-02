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Общество

Глава Пскова поздравил десантников с праздником

В день 95-летия воздушно-десантных войск глава города Пскова Борис Елкин выразил поздравления всем воинам-десантникам в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал главы города Пскова Бориса Елкина

«Никто, кроме нас!» – эти слова для десантников не просто девиз, а сама суть их героической службы, отметил глава города.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес воинов легендарной 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии – старейшего соединения ВДВ. Эта дивизия остаётся гордостью не только Пскова, но и всей России, заявил Борис Елкин.

Глава пожелал десантникам крепкого здоровья, боевого духа, успехов в службе и тренировках, личного счастья, любви, семейного благополучия, надёжных друзей и верного тыла.

Завершая поздравление, он подчеркнул: «Слава ВДВ – эталону Российской армии, образцу мужества, отваги и беззаветного служения Отечеству! Слава 76-й дивизии!»

Ранее сообщалось, что Борис Елкин возложил цветы к монументу «Воин» в Выбутах.

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