Борис Елкин возложил цветы к монументу «Воин» в Выбутах

14:54, 02 августа 2025, ПАИ

Цветы и гирлянду славы возложили к мемориалу в Выбутах сегодня, в День Воздушно-десантных войск. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Сегодня мы также чтим память наших псковских десантников, чьи доблесть и самоотверженность стали символом чести и достоинства русского солдата. Мемориал в Выбутах – место особой силы и скорби. Здесь, среди белых мраморных плит, мы чувствуем неразрывную связь поколений защитников Отечества», – сказал он.

Борис Елкин подчеркнул, что возложение цветов к подножию мемориала – это выражение глубокой дани уважения всем поколениям воинов-десантников, тем, кто сражался в Великой Отечественной войне, выполнял интернациональный долг и защищал интересы страны в новейшей истории. «Вечная память героям!» – заключил глава города.