«Россети Северо-Запад» восстановили основную линию электроснабжения в Псковской и Новгородской областях

23:18, 02 августа 2025, ПАИ

Специалисты компании «Россети Северо-Запад» восстановили работу основной сети электроснабжения в Псковской и Новгородской областях после сильного шторма и грозы, сообщили в псковском областном филиале «Россетей».

В работу включили 2 860 километров линий электропередачи и 1 905 трансформаторных подстанций. Энергетики продолжают круглосуточно работать по локальным заявкам потребителей для полной ликвидации последствий непогоды. Псковский филиал компании находится в особом режиме работы, новгородский – в режиме повышенной готовности.

Все социально значимые объекты региона обеспечены электроэнергией в полном объёме.

«Россети Северо-Запад» обращают внимание жителей на необходимость строго соблюдать правила безопасности вблизи энергообъектов и линий электропередачи. Категорически запрещается приближаться к оборванным проводам ближе чем на восемь метров и пытаться самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Ранее сообщалось, что 1 250 деревьев убрали с ЛЭП в Новгородской и Псковской областях после шторма.