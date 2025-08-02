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Общество

1250 деревьев убрали с ЛЭП в Новгородской и Псковской областях после шторма

После сильного шторма и гроз, которые прошли в Псковской области в конце июля, энергетики убрали с линий электропередачи 1 250 поваленных и сломанных деревьев, сообщает филиал компании «Россети Северо-Запад» в Псковской области.

Эти работы проводились с целью восстановления электроснабжения на территориях двух регионов.

Ранее сообщалось, что энергетики продолжают расчищать завалы после шторма в Псковском регионе. Без электричества остаётся чуть более трёх тысяч жителей области.

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