1250 деревьев убрали с ЛЭП в Новгородской и Псковской областях после шторма

20:50, 02 августа 2025, ПАИ

После сильного шторма и гроз, которые прошли в Псковской области в конце июля, энергетики убрали с линий электропередачи 1 250 поваленных и сломанных деревьев, сообщает филиал компании «Россети Северо-Запад» в Псковской области.

Эти работы проводились с целью восстановления электроснабжения на территориях двух регионов.

Ранее сообщалось, что энергетики продолжают расчищать завалы после шторма в Псковском регионе. Без электричества остаётся чуть более трёх тысяч жителей области.