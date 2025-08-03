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Происшествия

Атаку БПЛА отражают над Псковской областью

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что над регионом, преимущественно над центральными и северными районами и городом Псковом, идёт отражение атаки БПЛА. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала губернатора Михаила Ведерникова

В частности, БПЛА сбит в Псковском районе над Неёлово, сообщил он.

«Вновь убедительно прошу ни в коем случае не приближаться к обломкам: они могут быть опасны! На месте работают оперативные службы!» – подчеркнул глава региона.

Неделей ранее над Псковской областью было сбито шесть БПЛА, в частности в Невельском и Порховском районах.

Если вы стали свидетелем полёта БПЛА, необходимо оперативно звонить по телефону 112 или оперативному дежурному УФСБ России по Псковской области (8 8112) 72-52-00.

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