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Происшествия

Шесть БПЛА сбиты в Псковской области

О шести сбитых над регионом БПЛА сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Продолжается работа ПВО в небе над Псковской областью. По предварительной информации, над территорией региона уничтожены шесть БПЛА противника. При звуках сбитых БПЛА в небе будьте внимательны, остерегайтесь падения обломков! Ещё раз напоминаю о запрете съёмки БПЛА и работы оперативных служб на месте их падения», – сказал глава региона.

Ранее он сообщил о сбитом вражеском беспилотнике над Невельским районом.

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