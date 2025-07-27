Шесть БПЛА сбиты в Псковской области

08:22, 27 июля 2025, ПАИ

О шести сбитых над регионом БПЛА сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Продолжается работа ПВО в небе над Псковской областью. По предварительной информации, над территорией региона уничтожены шесть БПЛА противника. При звуках сбитых БПЛА в небе будьте внимательны, остерегайтесь падения обломков! Ещё раз напоминаю о запрете съёмки БПЛА и работы оперативных служб на месте их падения», – сказал глава региона.

Ранее он сообщил о сбитом вражеском беспилотнике над Невельским районом.