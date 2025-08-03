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Александр Котов поблагодарил железнодорожников за стабильность, безопасность и комфорт передвижения миллионов людей

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником – Днём железнодорожника, который отмечают сегодня, 3 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Железная дорога является одним из ключевых элементов инфраструктуры, объединившей в единое целое огромную территорию России и обеспечивающей функционирование экономики и социальной сферы, подчеркнул Александр Котов.

Без железнодорожного транспорта была бы невозможна интеграция регионов и повседневная мобильность людей, заметил он. «Промышленность, туризм, торговля, культура, гуманитарные связи – этот перечень сфер нашей жизни, зависящих от бесперебойности грузовых и пассажирских перевозок, можно продолжать», – отметил спикер Собрания.

Железная дорога – это не только километры стальных магистралей, но и огромная команда специалистов, каждый из которых – профессионал, преданный своему делу, подчеркнул он. «Ваши опыт, мастерство и ответственное отношение к работе обеспечивают стабильность, безопасность и комфорт передвижения миллионов людей», – добавил Александр Котов.

«Особые слова признательности ветеранам. Спасибо, что делитесь своими знаниями и помогаете молодёжи освоить профессию. От всей души желаю всем железнодорожникам здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов!» – заключил спикер областного Собрания.

Напомним, что в 2024 году услугами железнодорожного транспорта в Псковской области воспользовалось 1,1 млн человек. По сравнению с 2023 годом этот показатель увеличился на 3,5 %, сообщает Псковстат.

По территории области проходит 1 089 километров железнодорожных путей общего пользования. Железнодорожная сеть включает в себя четыре крупных железнодорожных узла, которые соединяют регион с другими областями России.

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