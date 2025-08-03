День железнодорожника отмечают в России

09:48, 03 августа 2025, ПАИ

День железнодорожника отмечают в России сегодня, 3 августа, сообщает портал calend.ru. Его традиционно празднуют в первое воскресенье августа.

Этот день был учреждён в России в 1896 году. Празднования были приурочены ко дню рождения императора Николая I, который начал строительство железных дорог. Именно в период его правления построили первую прогулочную железную дорогу в Царское Село. Также была построена всероссийская магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы. После Октябрьской революции празднования прекратились, но потом возобновились вновь в 1936 году.

В 2024 году услугами железнодорожного транспорта в Псковской области воспользовалось 1,1 млн человек. По сравнению с 2023 годом этот показатель увеличился на 3,5 %, сообщает Псковстат.

По территории области проходит 1 089 километров железнодорожных путей общего пользования. Железнодорожная сеть включает в себя четыре крупных железнодорожных узла, которые соединяют регион с другими областями России.

Сегодня проводятся различные торжественные мероприятия для всех работников железнодорожного транспорта. Кроме того, отмечаются их профессиональные заслуги и присуждаются награды.

Напомним, что сегодня, 3 августа, в Дно отпразднуют День города и День железнодорожника. Запланирована обширная культурно-развлекательная программа, в частности, перед гостями выступит основатель и автор хитов группы «Руки вверх» Алексей Потехин.