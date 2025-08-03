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Общество

Жители Новосокольнического округа отметили День железнодорожника и 124-летие со дня основания города

Новосокольнический округ отпраздновал День железнодорожника и 124-ю годовщину со дня основания города Новосокольники. Для гостей мероприятия была подготовлена концертная программа. Об этом сообщила районная газета «Новосокольнический край».

  • ​Жители Новосокольнического округа отметили День железнодорожника и 124-летие со дня основания города
    Фото: Районная газета «Новосокольнический край»
  • ​Жители Новосокольнического округа отметили День железнодорожника и 124-летие со дня основания города
    Фото: Районная газета «Новосокольнический край»
  • ​Жители Новосокольнического округа отметили День железнодорожника и 124-летие со дня основания города
    Фото: Районная газета «Новосокольнический край»
  • ​Жители Новосокольнического округа отметили День железнодорожника и 124-летие со дня основания города
    Фото: Районная газета «Новосокольнический край»
  • ​Жители Новосокольнического округа отметили День железнодорожника и 124-летие со дня основания города
    Фото: Районная газета «Новосокольнический край»
  • ​Жители Новосокольнического округа отметили День железнодорожника и 124-летие со дня основания города
    Фото: Районная газета «Новосокольнический край»
  • ​Жители Новосокольнического округа отметили День железнодорожника и 124-летие со дня основания города
    Фото: Районная газета «Новосокольнический край»
  • ​Жители Новосокольнического округа отметили День железнодорожника и 124-летие со дня основания города
    Фото: Районная газета «Новосокольнический край»
  • ​Жители Новосокольнического округа отметили День железнодорожника и 124-летие со дня основания города
    Фото: Районная газета «Новосокольнический край»
  • ​Жители Новосокольнического округа отметили День железнодорожника и 124-летие со дня основания города
    Фото: Районная газета «Новосокольнический край»
  • ​Жители Новосокольнического округа отметили День железнодорожника и 124-летие со дня основания города
    Фото: Районная газета «Новосокольнический край»
  • ​Жители Новосокольнического округа отметили День железнодорожника и 124-летие со дня основания города
    Фото: Районная газета «Новосокольнический край»
  • ​Жители Новосокольнического округа отметили День железнодорожника и 124-летие со дня основания города
    Фото: Районная газета «Новосокольнический край»
  • ​Жители Новосокольнического округа отметили День железнодорожника и 124-летие со дня основания города
    Фото: Районная газета «Новосокольнический край»
  • ​Жители Новосокольнического округа отметили День железнодорожника и 124-летие со дня основания города
    Фото: Районная газета «Новосокольнический край»
  • ​Жители Новосокольнического округа отметили День железнодорожника и 124-летие со дня основания города
    Фото: Районная газета «Новосокольнический край»
  • ​Жители Новосокольнического округа отметили День железнодорожника и 124-летие со дня основания города
    Фото: Районная газета «Новосокольнический край»
  • ​Жители Новосокольнического округа отметили День железнодорожника и 124-летие со дня основания города
    Фото: Районная газета «Новосокольнический край»

Жители округа были отмечены почётными грамотами.

Напомним, в торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя областного совета профсоюзов Андрей Стегний, заместитель председателя дорожной территориальной организации «Роспрофжел» на Октябрьской железной дороге и руководитель Санкт-Петербург-Витебского регионального отдела Алексей Белов, председатель Псковской областной организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Татьяна Победова, а также председатель Псковской областной организации Общероссийского профессионального союза работников культуры Наталия Родионова.

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