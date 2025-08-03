Псковичка победила на чемпионате России по парашютному спорту

23:05, 03 августа 2025, ПАИ

Псковичка Елена Лактионова победила на чемпионате России по парашютному спорту, сообщили ПАИ в Псковском парашютном клубе.

Чемпионат, на котором выступила спортсменка Псковского парашютного клуба, заслуженный мастер спорта России Елена Лактионова, проходил в Кемерове с 20 июля по 2 августа.

Елена участвовала в дисциплине «скоростное падение» и заняла первое место. Во всех восьми турах соревнований она стабильно показывала скорость свыше 400 километров в час, что позволило ей уверенно опередить соперников и одержать победу.

Напомним, что в 2024 году псковичка Елена Лактионова стала абсолютным чемпионом России по парашютному спорту в дисциплине «скоростное падение».

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