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Спорт

Псковичка победила на чемпионате России по парашютному спорту

Псковичка Елена Лактионова победила на чемпионате России по парашютному спорту, сообщили ПАИ в Псковском парашютном клубе.

Фото: Псковский парашютный клуб

Чемпионат, на котором выступила спортсменка Псковского парашютного клуба, заслуженный мастер спорта России Елена Лактионова, проходил в Кемерове с 20 июля по 2 августа.

Елена участвовала в дисциплине «скоростное падение» и заняла первое место. Во всех восьми турах соревнований она стабильно показывала скорость свыше 400 километров в час, что позволило ей уверенно опередить соперников и одержать победу.

Напомним, что в 2024 году псковичка Елена Лактионова стала абсолютным чемпионом России по парашютному спорту в дисциплине «скоростное падение».

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