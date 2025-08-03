Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Куньинском районе из-за дождей раньше срока собирают урожай картофеля

Раньше срока начали выкапывать картофель в Куньинском округе из-за затяжных дождей, сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал главы Куньинского района Олега Лебедева

«Конечно, рано, но, думаю, так хоть есть шанс её спасти! По прогнозу впереди очередная неделя дождей, после которых картошка точно лучше не станет», – отметил глава района.

Ранее сообщалось, что битва за урожай идёт в Пыталовском округе. Там комбайны ходят по воде и грязи, в которые превратились угодья после продолжительных дождей.

Напомним, министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов в беседе с корреспондентом ПАИ рассказал, стоит ли псковичам ждать неурожайного года из-за обрушившихся ливней.

«Прогнозов мы давать не можем, потому что всё может меняться. Если сейчас будет хорошая погода две недели, то ситуация будет выравниваться. А будет так же лить, станет ещё хуже», – сказал Николай Романов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 августа 2025

Жители Новоржевского округа отметили День деревни в Орше и Баруте
03 августа 2025

Об улице Карбышева в Пскове рассказал глава города
03 августа 2025

В Куньинском районе из-за дождей раньше срока собирают урожай картофеля
03 августа 2025

О новых правилах открытия банковских счетов для подростков напомнили псковичам
03 августа 2025

В России предложили перенести длинные выходные с зимы на майские праздники
03 августа 2025

Посёлок Бежаницы отметил 444-летие
03 августа 2025

В России официально появится новый профессиональный праздник
03 августа 2025

В Пскове откроется выставка, посвящённая 150-летию Николая Рериха

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...