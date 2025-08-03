В Куньинском районе из-за дождей раньше срока собирают урожай картофеля
Раньше срока начали выкапывать картофель в Куньинском округе из-за затяжных дождей, сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев в своём Telegram-канале.
«Конечно, рано, но, думаю, так хоть есть шанс её спасти! По прогнозу впереди очередная неделя дождей, после которых картошка точно лучше не станет», – отметил глава района.
Ранее сообщалось, что битва за урожай идёт в Пыталовском округе. Там комбайны ходят по воде и грязи, в которые превратились угодья после продолжительных дождей.
Напомним, министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов в беседе с корреспондентом ПАИ рассказал, стоит ли псковичам ждать неурожайного года из-за обрушившихся ливней.
«Прогнозов мы давать не можем, потому что всё может меняться. Если сейчас будет хорошая погода две недели, то ситуация будет выравниваться. А будет так же лить, станет ещё хуже», – сказал Николай Романов.