Два пожара ликвидировали в Псковской области за выходные
Два пожара ликвидировали в Псковской области 2 и 3 августа, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Так, 2 августа хозяйственная постройка сгорела на улице Золотковской в Великих Луках. Там же в ещё одной хозпостройке огонь повредил кровлю. Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы холодильного оборудования.
3 августа бесхозное строение выгорело изнутри по всей площади в деревне Вербилово Пустошкинского района. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки внутри строения. При ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили погибшим 30-летнего мужчину.
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