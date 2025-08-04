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Происшествия

Два пожара ликвидировали в Псковской области за выходные

Два пожара ликвидировали в Псковской области 2 и 3 августа, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, 2 августа хозяйственная постройка сгорела на улице Золотковской в Великих Луках. Там же в ещё одной хозпостройке огонь повредил кровлю. Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы холодильного оборудования.

3 августа бесхозное строение выгорело изнутри по всей площади в деревне Вербилово Пустошкинского района. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки внутри строения. При ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили погибшим 30-летнего мужчину.

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