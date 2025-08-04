Пилоты со всей России участвуют в чемпионате по спорту сверхлёгкой авиации под Псковом

12:56, 04 августа 2025, ПАИ

Порядка 20 участников из разных регионов России принимают участие в открытых соревнованиях в рамках чемпионата и Кубка России по спорту сверхлёгкой авиации на территории авиацентра «Серёдка» сегодня, 4 августа. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

С 4 по 10 августа пройдёт чемпионат, а с 10 по 14 августа – Кубок России по спорту сверхлёгкой авиации. На соревнования прибыли пилоты из Псковской области, Санкт-Петербурга, Тулы, Томской области, Перми, Омска, Новосибирска, Крыма, Башкортостана и других регионов России.

Пилоты будут соревноваться в нескольких дисциплинах – автожир, дельталёт, микросамолёты. «Они должны показать мастерство владения пилотным судном, посадить его в короткую зону, показать способность ориентироваться, а также рассчитывать количество топлива на определённые расстояния», – рассказал председатель спорта сверхлёгкой авиации Псковской области Владимир Козырев.

Участников поприветствовала министр спорта региона Галина Овсова. «Очень приятно, что соревнования такого уровня проходят не в первый раз. Надеюсь, это станет доброй традицией. Желаю спортсменам продемонстрировать своё мастерство и добиться новых высот», – сказала она.

В соревнованиях принимает участие руководитель псковской Федерации авиационных видов спорта Мирон Антипов. «Это единственный самолёт на соревнованиях с открытой кабиной, если будет плохая погода, по мне ударит больше всего, но, думаю, мы справимся. Самолёт 84-го года, раритет, стараюсь поддерживать его в должном состоянии», – поделился пилот.

О своём самолёте рассказал и командир воздушного сверхлёгкого судна Денис Малахов, который приехал из Москвы. «Это двухместный самолёт с аэродинамическим управлением. Всю жизнь мечтал быть пилотом, но потом занялся дельтапланированием. На самом деле частные пилоты более свободны, чем коммерческие, захотел и полетел в любой момент», – заметил он.