В Опочецком районе следователи выясняют обстоятельства утопления женщины

15:51, 04 августа 2025, ПАИ

Процессуальную проверку по факту обнаружения в Опочецком районе в акватории реки Великой тела местной жительницы с признаками утопления проводят следственные органы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По полученной информации, двое местных жителей плыли на лодке по реке Великой и обнаружили тело женщины.

Во время осмотра места происшествия сотрудники следственного управления не выявили следов, указывающих на криминальный характер смерти.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение, уточнили в пресс-службе.