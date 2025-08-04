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Общество

Псковская область станет частью нового туристического маршрута

Псковская область станет частью нового туристического маршрута «Великий русский северный путь», сообщила министр туризма региона Марина Егорова в своём телеграм-канале.

Встреча с командой по разработке маршрута. Фото из телеграм-канала Марины Егоровой

Маршрут «Великий русский северный путь» разрабатывается по стандарту национальных. Это важно в связи с тем, что регион в перспективе получит не только дополнительное внимание туристов и инвесторов, но и возможность привлечения федеральных средств на развитие туристической инфраструктуры.

Сегодня министр встретилась с разработчиками маршрута. Они прибыли в Псков под руководством игуменьи Маргариты – настоятельницы Новодевичьего ставропигиального женского монастыря. По словам Марины Егоровой, после экскурсии по главным достопримечательностям коллеги подтвердили, что Псковская область – настоящая жемчужина будущего маршрута.

«Псковская область станет достойным участником проекта, который соединит главные центры православия СЗФО, большая часть которых имеет статус объектов ЮНЕСКО. В 2026 году планируется презентация нового маршрута в Париже», – заключила министр туризма Псковской области.

Ранее сообщалось, что к золотой осени Псковская область, Ленобласть и Санкт-Петербург откроют единый туристический маршрут.

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