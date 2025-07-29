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Общество

Псковская область, Ленобласть и Санкт-Петербург откроют единый турмаршрут к золотой осени

В рамках соглашения, заключённого на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), Псковская область активно сотрудничает с профильными органами исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области для развития Пушкинского туристического маршрута, рассказала министр туризма Псковской области Марина Егорова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

Разработан проект межрегионального маршрута, охватывающего три территории, а также определены туристические операторы, которые будут заниматься его продвижением. В Псковской области перевозки будет осуществлять туроператор «Славянский тур», обладающий большим опытом в формировании туристических маршрутов, включая национальные, отметила Марина Егорова.

Планируется, что уже к золотой осени маршрут запустят в комплексном формате. Сейчас рассматривается возможность организации путешествия без пересадок в регионе: туристы смогут перемещаться на одном автобусе по всем ключевым местам маршрута с возвращением в исходную точку, продолжила гостья студии.

Кроме того, до конца года проект маршрута намерены представить на рассмотрение в экспертный совет при Министерстве экономического развития России для получения статуса национального туристического маршрута. Это позволит официально подтвердить соответствие маршрута всем нормативным требованиям, а регион сможет получить дополнительные средства на развитие туристической инфраструктуры, пояснила Марина Егорова.

Ранее сообщалось, что в ходе подготовки нового турмаршрута большое внимание уделяется интерактивам. Планируется, что его длительность составит пять дней.

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