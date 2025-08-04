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Общество

Заявку на соцвыплату для приобретения жилья могут подать псковские врачи

Заявку на социальную выплату для приобретения жилья могут подать врачи государственных медицинских организаций Псковской области до 31 августа, сообщили ПАИ в региональном министерстве здравоохранения.

Изображение: министерство здравоохранения Псковской области

«Льготная ипотека» для врачей позволяет компенсировать до 30 % стоимости жилья за счёт средств областного бюджета.

Врач, претендующий на получение социальной выплаты, представляет в министерство здравоохранения Псковской области следующие документы:

  • заявление о предоставлении социальной выплаты по форме, утверждённой министерством. Скачать его можно по ссылке: clck.ru/3NTqbc;
  • заверенные копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и членов его семьи;
  • документ, подтверждающий проживание на территории Псковской области заявителя и членов его семьи (свидетельство о регистрации по месту пребывания, выписку из лицевого счёта либо выписку из домовой (поквартирной) или похозяйственной книги на занимаемое жилое помещение по месту проживания заявителя и членов его семьи, поквартирную карточку), – представляется в случае отсутствия в паспорте заявителя и (или) членов его семьи отметки о регистрации по месту жительства на территории Псковской области либо в случае представления иного документа, удостоверяющего личность заявителя и членов семьи;
  • копию трудовой книжки заявителя, заверенную медицинской организацией;
  • выписки из лицевых счетов и (или) выписки из домовой (поквартирной), или похозяйственной книги на занимаемое жилое помещение по месту проживания заявителя и членов его семьи, и (или) поквартирную карточку с мест жительства заявителя и членов его семьи за пять лет, предшествующих дате подачи заявителем заявления в министерство;
  • копию кредитного договора о привлечении средств банка на приобретение или строительство жилья, заверенную банком;
  • справку банка об остатке суммы основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом – представляется в случае, если социальная выплата получается в целях её направления на погашение платежей за уже привлечённый ипотечный жилищный кредит;
  • правоустанавливающие документы на объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности заявителя и (или) членов его семьи, права на которые не зарегистрированы в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделки с ним;
  • выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделки с ним на объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности заявителя и (или) членов его семьи;
  • копии документов, подтверждающих постановку врача и (или) членов его семьи органами местного самоуправления муниципальных образований области на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Перечисленные документы представляются в срок до 31 августа включительно в министерство, в кабинет № 259, в рабочие дни с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00.

Подробности можно узнать по телефону (8 8112) 29-98-39.

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