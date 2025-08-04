Заявку на соцвыплату для приобретения жилья могут подать псковские врачи

17:59, 04 августа 2025, ПАИ

Заявку на социальную выплату для приобретения жилья могут подать врачи государственных медицинских организаций Псковской области до 31 августа, сообщили ПАИ в региональном министерстве здравоохранения.

«Льготная ипотека» для врачей позволяет компенсировать до 30 % стоимости жилья за счёт средств областного бюджета.

Врач, претендующий на получение социальной выплаты, представляет в министерство здравоохранения Псковской области следующие документы:

заявление о предоставлении социальной выплаты по форме, утверждённой министерством. Скачать его можно по ссылке: clck.ru/3NTqbc;

заверенные копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и членов его семьи;

документ, подтверждающий проживание на территории Псковской области заявителя и членов его семьи (свидетельство о регистрации по месту пребывания, выписку из лицевого счёта либо выписку из домовой (поквартирной) или похозяйственной книги на занимаемое жилое помещение по месту проживания заявителя и членов его семьи, поквартирную карточку), – представляется в случае отсутствия в паспорте заявителя и (или) членов его семьи отметки о регистрации по месту жительства на территории Псковской области либо в случае представления иного документа, удостоверяющего личность заявителя и членов семьи;

копию трудовой книжки заявителя, заверенную медицинской организацией;

выписки из лицевых счетов и (или) выписки из домовой (поквартирной), или похозяйственной книги на занимаемое жилое помещение по месту проживания заявителя и членов его семьи, и (или) поквартирную карточку с мест жительства заявителя и членов его семьи за пять лет, предшествующих дате подачи заявителем заявления в министерство;

копию кредитного договора о привлечении средств банка на приобретение или строительство жилья, заверенную банком;

справку банка об остатке суммы основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом – представляется в случае, если социальная выплата получается в целях её направления на погашение платежей за уже привлечённый ипотечный жилищный кредит;

правоустанавливающие документы на объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности заявителя и (или) членов его семьи, права на которые не зарегистрированы в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделки с ним;

выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделки с ним на объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности заявителя и (или) членов его семьи;

копии документов, подтверждающих постановку врача и (или) членов его семьи органами местного самоуправления муниципальных образований области на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Перечисленные документы представляются в срок до 31 августа включительно в министерство, в кабинет № 259, в рабочие дни с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00.

Подробности можно узнать по телефону (8 8112) 29-98-39.