Рабочие приступят к асфальтированию участка улицы Максима Горького в Пскове сегодня ночью
Работы по ремонту улицы Максима Горького продолжаются в Пскове. Сегодня ночью асфальтирование пройдёт на участке от улицы Лагерной до улицы Малясова, затем до улицы Юбилейной, сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.
В следующие ночи бригады перейдут на противоположную сторону. Для обеспечения безопасности движение на указанных участках будет временно ограничено. Проезд сохраняется только для общественного транспорта и экстренных служб.
«Приношу искренние извинения жителям близлежащих домов за временные неудобства! Делаем всё возможное, чтобы завершить работы максимально быстро и качественно», – отметил Борис Елкин.
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