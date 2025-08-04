Рабочие приступят к асфальтированию участка улицы Максима Горького в Пскове сегодня ночью

17:48, 04 августа 2025, ПАИ

Работы по ремонту улицы Максима Горького продолжаются в Пскове. Сегодня ночью асфальтирование пройдёт на участке от улицы Лагерной до улицы Малясова, затем до улицы Юбилейной, сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

В следующие ночи бригады перейдут на противоположную сторону. Для обеспечения безопасности движение на указанных участках будет временно ограничено. Проезд сохраняется только для общественного транспорта и экстренных служб.

«Приношу искренние извинения жителям близлежащих домов за временные неудобства! Делаем всё возможное, чтобы завершить работы максимально быстро и качественно», – отметил Борис Елкин.