Движение на двух улицах в Пскове ограничили на пять дней

13:24, 04 августа 2025, ПАИ

Движение на двух улицах в связи с проведением дорожных работ ограничили в Пскове с сегодняшнего дня, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

С 4 по 8 августа движение будет ограничено по одной полосе в районе дома № 7 на улице Стахановской, а также по двум полосам на улице Гражданской в районе дома № 9.

Кроме того, с 1 по 15 августа ограничено движение одной полосы по улице Конной (в районе дома № 18 на улице Максима Горького).

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.