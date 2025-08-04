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Общество

Движение на двух улицах в Пскове ограничили на пять дней

Движение на двух улицах в связи с проведением дорожных работ ограничили в Пскове с сегодняшнего дня, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

Фото: ПАИ

С 4 по 8 августа движение будет ограничено по одной полосе в районе дома № 7 на улице Стахановской, а также по двум полосам на улице Гражданской в районе дома № 9.

Кроме того, с 1 по 15 августа ограничено движение одной полосы по улице Конной (в районе дома № 18 на улице Максима Горького).

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

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