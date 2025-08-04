Поддержать школьников из Херсонской области призывают псковичей

18:46, 04 августа 2025, ПАИ

Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области запустил акцию к 1 сентября, сообщили ПАИ организаторы.

Акция направлена на поддержку школьников из Херсонской области. Чтобы обеспечить ребят необходимым для учёбы, нужны книги и учебники, канцелярия, рюкзаки и портфели, школьная и спортивная форма.

Организаторы акции просят приносить всё необходимое по адресу улица Конная, 2 (Ресурсный центр добровольчества Псковской области) с понедельника по пятницу. Принести вещи также можно в ближайший штаб приёма гуманитарной помощи: clck.ru/3HoFxa.

Ранее сообщалось, что сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области продолжается в Псковской области.