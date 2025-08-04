Онкоуролог из Санкт-Петербурга будет вести приём в Пскове

21:09, 04 августа 2025, ПАИ

Псковский областной онкологический диспансер пополнил свой штат новым специалистом. По совместительству к команде псковских онкологов присоединился онколог-уролог Саад Антон Элиасович из Санкт-Петербурга, сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения Псковской области.

Врач окончил Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова в 2016 году, в 2020 году завершил ординатуру по онкологии в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н. Н. Петрова.

«Обладая высокой квалификацией и большим энтузиазмом, врач уже активно участвует в лечении пациентов диспансера. Мы уверены, что его профессионализм и доброжелательное отношение обеспечат пациентам комфортное и безопасное лечение», – отметили в профильном министерстве.

Напомним, в России разработали вакцину против рака.

Ранее сообщалось, что четыре молодых специалиста – два врача-терапевта и две медицинские сестры – приступили к работе в Порховской межрайонной больнице.