Иск гдовича о регистрации кандидата в депутаты не удовлетворил суд

21:58, 04 августа 2025, ПАИ

Гдовский районный суд отказал в удовлетворении иска к территориальной избирательной комиссии Гдовского района и к её председателю о признании незаконным отказа принять документы о выдвижении гражданина кандидатом в депутаты Собрания депутатов Гдовского муниципального округа первого созыва, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Кроме того, мужчина просил обязать ТИК принять полный комплект документов, необходимых для выдвижения, включая сопроводительное письмо с объяснением причин пропуска срока, в установленном законом порядке. Иск был отклонён.

Напомним, приём полного пакета документов для регистрации в качестве кандидатов на выборы по одномандатным округам завершился в Псковской области сегодня, 4 августа, в 18:00.