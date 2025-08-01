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Политика

В Псковской области завершился приём документов кандидатов на выборы по одномандатным округам

Приём полного пакета документов для регистрации в качестве кандидатов на выборы по одномандатным округам завершился в Псковской области сегодня, 4 августа, в 18:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Напомним, что на территории региона в сентябре 2025 года будет 13 избирательных кампаний, из них 11 пройдут во вновь образованных муниципальных округах, где впервые будут формироваться окружные собрания депутатов.

Голосование в Псковской области пройдёт в трёхдневном формате – с 12 по 14 сентября 2025 года. Для удобства жителей предусмотрена возможность дистанционного электронного голосования.

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