В Псковской области завершился приём документов кандидатов на выборы по одномандатным округам

18:01, 04 августа 2025, ПАИ

Приём полного пакета документов для регистрации в качестве кандидатов на выборы по одномандатным округам завершился в Псковской области сегодня, 4 августа, в 18:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Напомним, что на территории региона в сентябре 2025 года будет 13 избирательных кампаний, из них 11 пройдут во вновь образованных муниципальных округах, где впервые будут формироваться окружные собрания депутатов.

Голосование в Псковской области пройдёт в трёхдневном формате – с 12 по 14 сентября 2025 года. Для удобства жителей предусмотрена возможность дистанционного электронного голосования.