Памятник патриарху Тихону торжественно открыли в Пскове

10:47, 05 августа 2025, ПАИ

Официальное открытие памятника патриарху Московскому и всея Руси Тихону (Беллавину) в Пскове посетил председатель благотворительного фонда «Христианское милосердие» Сергей Степашин. Вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и директором Федеральной службы по финансовому мониторингу, членом попечительского совета благотворительного фонда «Христианское милосердие» Юрием Чиханчиным они приняли участие в открытии памятника перед зданием духовной семинарии сегодня, 5 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Чиноосвящение памятника совершил митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Напомним, что памятник святителю Тихону установили на улице Советской, 21 в Пскове вчера, 4 августа. Он расположен рядом с Псковской духовной семинарией, так как духовный путь патриарха начался на Псковской земле. Здесь он родился, учился, а затем и сам преподавал в семинарии.

22 августа 2023 года памятник патриарху Тихону был открыт в посёлке Кунья Псковской области.

Кроме того, с 13 по 14 августа ковчег с частицей мощей святителя Тихона посетит Псковскую епархию. Мощи доставят в Псков по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.