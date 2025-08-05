Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В здании Псковской духовной семинарии разместят кадетский корпус

В здании Псковской духовной семинарии будет размещён кадетский корпус для мальчиков. Об этом сообщил митрополит Псковский и Порховский Матфей во время церемонии открытия памятника патриарху Московскому и всея Руси Тихону (Беллавину), которое состоялось сегодня, 5 августа. Он выразил надежду, что первые воспитанники войдут в эти стены уже в ближайшее время, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Памятник святителю Тихону установлен на улице Советской, 21 рядом с Псковской духовной семинарией. Сегодня митрополит Матфей совершил его чиноосвящение.

«Сердечно приветствую на Псковской земле в такой важный день. Мы совершили освящение памятника нашему замечательному сроднику, земляку. В стенах этой семинарии он провёл свои юношеские годы, принял монашеский постриг. Для Псковщины имя патриарха Тихона неразрывно связано с историей края, он никогда не прерывал эту связь. Сегодня здание бывшей семинарии переживает новое рождение, мы начали новую веху в истории епархии», – сказал владыка.

Он поблагодарил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона и председателя благотворительного фонда «Христианское милосердие» Сергея Степашина за то, что благодаря совместной работе церкви и государства проводятся масштабные реставрационные работы. «И конечно, это благодаря первому лицу государства, которое очень тепло относится к Псковской земле», – подчеркнул митрополит Матфей.

Ранее сообщалось, что в Пскове на Советской, 21 идёт реставрация бывшей духовной семинарии, в которой учился и преподавал будущий патриарх Тихон Беллавин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 августа 2025

Вышку связи планируют установить в Черняковицах-2
05 августа 2025

Движение по новому кругу
05 августа 2025

Об угрозе распространения африканской чумы свиней предупредили псковичей
05 августа 2025

Михаил Ведерников и Сергей Степашин осмотрели реабилитационный центр для участников СВО в Печорах
05 августа 2025

За грибами на лодке: сезон тихой охоты продолжается в Псковской области
05 августа 2025

Дождь и до +24 градусов прогнозируют в Псковской области 6 августа
05 августа 2025

В здании Псковской духовной семинарии разместят кадетский корпус
05 августа 2025

Сергей Степашин – на открытии памятника Тихону в Пскове: Мы непобедимы, пока помним историю

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...