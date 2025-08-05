В здании Псковской духовной семинарии разместят кадетский корпус

11:20, 05 августа 2025, ПАИ

В здании Псковской духовной семинарии будет размещён кадетский корпус для мальчиков. Об этом сообщил митрополит Псковский и Порховский Матфей во время церемонии открытия памятника патриарху Московскому и всея Руси Тихону (Беллавину), которое состоялось сегодня, 5 августа. Он выразил надежду, что первые воспитанники войдут в эти стены уже в ближайшее время, передаёт корреспондент ПАИ.

Памятник святителю Тихону установлен на улице Советской, 21 рядом с Псковской духовной семинарией. Сегодня митрополит Матфей совершил его чиноосвящение.

«Сердечно приветствую на Псковской земле в такой важный день. Мы совершили освящение памятника нашему замечательному сроднику, земляку. В стенах этой семинарии он провёл свои юношеские годы, принял монашеский постриг. Для Псковщины имя патриарха Тихона неразрывно связано с историей края, он никогда не прерывал эту связь. Сегодня здание бывшей семинарии переживает новое рождение, мы начали новую веху в истории епархии», – сказал владыка.

Он поблагодарил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона и председателя благотворительного фонда «Христианское милосердие» Сергея Степашина за то, что благодаря совместной работе церкви и государства проводятся масштабные реставрационные работы. «И конечно, это благодаря первому лицу государства, которое очень тепло относится к Псковской земле», – подчеркнул митрополит Матфей.

Ранее сообщалось, что в Пскове на Советской, 21 идёт реставрация бывшей духовной семинарии, в которой учился и преподавал будущий патриарх Тихон Беллавин.