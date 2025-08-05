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Спорт

День физкультурника в Пскове отпразднуют в формате событийной эстафеты

В формате событийной эстафеты отпразднуют День физкультурника в Пскове 9 августа. Об этом сообщила врио министра спорта Псковской области Галина Овсова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 5 августа.

Галина Овсова. Фото: ПАИ

«Впервые совместно с городским комитетом мы запланировали масштабное празднование нашего профильного праздника. В течение всего дня у нас в разных локациях Пскова будет проходить ряд спортивных мероприятий – где-то в формате соревнований, где-то просто физкультурные мероприятия, доступные для всех жителей. Настолько масштабно День физкультурника не праздновали никогда», – отметила Галина Овсова.

Спикер добавила, что все мероприятия праздника будут объединены в одну концепцию. «На каждой локации будет происходить передача символической эстафетной палочки. И в течение дня у нас представители разных видов спорта будут передавать эту эстафету. Палочку изготовили специально под День физкультурника», – заявила руководитель министерства спорта региона.

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