Как пройдёт День физкультурника в Псковской области, обсуждают в медиацентре ПАИ

10:01, 05 августа 2025, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая проведению Дня физкультурника в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 5 августа, в 10:00.

Какие мероприятия запланированы в рамках празднования Дня физкультурника? Какие площадки в Пскове и области выбраны для проведения праздничных мероприятий? Планируются ли в рамках Дня физкультурника мастер-классы или тренировки с известными спортсменами? Есть ли в программе праздника мероприятия для детей и молодёжи? Почему в этом году Дню физкультурника уделяется особое внимание?

На эти и другие вопросы ответят врио министра спорта Псковской области Галина Овсова и председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Сергей Бухаров.