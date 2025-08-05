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Спорт

Приуроченные ко Дню физкультурника мероприятия запланированы во всех районах Псковской области

Мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника, запланированы во всех районах Псковской области, сказала врио министра спорта Псковской области Галина Овсова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 5 августа.

Галина Овсова. Фото: ПАИ

«По всей области планируются различные спортивные мероприятия, в каждом муниципалитете. Основные события пройдут в Пскове, потому что вряд ли ещё где-нибудь удалось бы масштабироваться и объединить такое количество спортивных мероприятий», – отметила Галина Овсова.

Напомним, что в Пскове все события, связанные со спортивным праздником, будут объединены в одну концепцию. От каждой локации к локации на ретро-автомобиле будет передаваться специально изготовленная ко Дню физкультурника эстафетная палочка.

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