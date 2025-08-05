Приуроченные ко Дню физкультурника мероприятия запланированы во всех районах Псковской области

11:57, 05 августа 2025, ПАИ

Мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника, запланированы во всех районах Псковской области, сказала врио министра спорта Псковской области Галина Овсова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 5 августа.

«По всей области планируются различные спортивные мероприятия, в каждом муниципалитете. Основные события пройдут в Пскове, потому что вряд ли ещё где-нибудь удалось бы масштабироваться и объединить такое количество спортивных мероприятий», – отметила Галина Овсова.

Напомним, что в Пскове все события, связанные со спортивным праздником, будут объединены в одну концепцию. От каждой локации к локации на ретро-автомобиле будет передаваться специально изготовленная ко Дню физкультурника эстафетная палочка.

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