Взлёт аэростата планируют провести в Пскове в честь Дня физкультурника

12:52, 05 августа 2025, ПАИ

Взлёт аэростата планируют провести в честь Дня физкультурника в псковском парке Строителей 9 августа, сообщила врио министра спорта Псковской области Галина Овсова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 5 августа.

Мероприятие станет частью масштабного спортивного праздника, который пройдёт в рамках событийной эстафеты.

«Взлёт аэростата состоится при благоприятных погодных условиях. Будет аэростат, у которого получено разрешение на взлёт в установлённом порядке из парка Строителей. Эта точка выбиралась самим спортсменом, когда он получал согласование на полёты», – сказала Галина Овсова.

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