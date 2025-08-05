Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Взлёт аэростата планируют провести в Пскове в честь Дня физкультурника

Взлёт аэростата планируют провести в честь Дня физкультурника в псковском парке Строителей 9 августа, сообщила врио министра спорта Псковской области Галина Овсова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 5 августа.

Фото: ПАИ

Мероприятие станет частью масштабного спортивного праздника, который пройдёт в рамках событийной эстафеты.

«Взлёт аэростата состоится при благоприятных погодных условиях. Будет аэростат, у которого получено разрешение на взлёт в установлённом порядке из парка Строителей. Эта точка выбиралась самим спортсменом, когда он получал согласование на полёты», – сказала Галина Овсова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 августа 2025

Вечерний заплыв сапов пройдёт в Пскове в День физкультурника
05 августа 2025

Взлёт аэростата планируют провести в Пскове в честь Дня физкультурника
05 августа 2025

Как пройдёт День физкультурника в Псковской области, обсуждают в медиацентре ПАИ
04 августа 2025

Михаил Ведерников поздравил псковских спортсменов с путёвками на чемпионат России по практической стрельбе
04 августа 2025

Команда великолучан победила в международном турнире по мини-футболу
04 августа 2025

Набирая высоту. Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации под Псковом
04 августа 2025

Уроженец Пскова выиграл бронзу на легкоатлетическом турнире в Африке
04 августа 2025

Правительство Псковской области наградило лучших работников физкультуры и спорта

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...