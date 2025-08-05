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Спорт

Вечерний заплыв сапов пройдёт в Пскове в День физкультурника

Вечерний заплыв сапов пройдёт на реке Пскове в День физкультурника 9 августа. Об этом сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи городской администрации Сергей Бухаров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 5 августа.

Вечерний заплыв сапов пройдёт в Пскове в День физкультурника. Фото здесь и далее: ПАИ

Руководитель городского спорткомитета отметил, что все желающие со своими сапами смогут принять участие в мероприятии. «Почему река Пскова, а не Великая? Меры безопасности. В День города, где также состоялся заплыв сапов, было довольно большое количество сопровождающих катеров. Река Пскова у нас спокойнее», – сказал Сергей Бухаров.

Сергей Бухаров

«Количество участников, как мы предполагаем, будет поменьше, чем на Дне города Пскова. Планируем в районе 50 человек», – добавил спикер.

Мероприятие станет частью масштабного спортивного праздника, который пройдёт в рамках событийной эстафеты.

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