Вечерний заплыв сапов пройдёт в Пскове в День физкультурника

13:09, 05 августа 2025, ПАИ

Вечерний заплыв сапов пройдёт на реке Пскове в День физкультурника 9 августа. Об этом сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи городской администрации Сергей Бухаров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 5 августа.

Руководитель городского спорткомитета отметил, что все желающие со своими сапами смогут принять участие в мероприятии. «Почему река Пскова, а не Великая? Меры безопасности. В День города, где также состоялся заплыв сапов, было довольно большое количество сопровождающих катеров. Река Пскова у нас спокойнее», – сказал Сергей Бухаров.

«Количество участников, как мы предполагаем, будет поменьше, чем на Дне города Пскова. Планируем в районе 50 человек», – добавил спикер.

Мероприятие станет частью масштабного спортивного праздника, который пройдёт в рамках событийной эстафеты.

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