Радиоспорт и выступления собак: фестиваль устроят в День физкультурника в Пскове

13:40, 05 августа 2025, ПАИ

Экзотические виды спорта будут представлены на мультиспортивном фестивале, который пройдёт в рамках празднования Дня физкультурника на территории Финского парка в Пскове 9 августа. Об этом сообщила врио министра спорта Псковской области Галина Овсова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 5 августа.

«Из необычного у нас будет представлена площадка радиоспорта. Этот вид мало кому известен, потому что он нечасто представлен на каких-либо совместных мероприятиях. Помимо этого, есть ещё направление – кинологический спорт, то есть будут показательные выступления собак. В первый раз на нашем совместном мероприятии будут представлены таврели», – отметила Галина Овсова, добавив, что также на площадке будет представлен спортивный туризм.

Спикер пояснила, что остальные дисциплины в рамках фестиваля более традиционные. Это различные виды единоборств, силовые виды, показательные выступления по эстетическим видам и прочие.

Мероприятие станет частью масштабного спортивного праздника, который пройдёт в рамках событийной эстафеты.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».