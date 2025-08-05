Радиоспорт и выступления собак: фестиваль устроят в День физкультурника в Пскове
Экзотические виды спорта будут представлены на мультиспортивном фестивале, который пройдёт в рамках празднования Дня физкультурника на территории Финского парка в Пскове 9 августа. Об этом сообщила врио министра спорта Псковской области Галина Овсова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 5 августа.
«Из необычного у нас будет представлена площадка радиоспорта. Этот вид мало кому известен, потому что он нечасто представлен на каких-либо совместных мероприятиях. Помимо этого, есть ещё направление – кинологический спорт, то есть будут показательные выступления собак. В первый раз на нашем совместном мероприятии будут представлены таврели», – отметила Галина Овсова, добавив, что также на площадке будет представлен спортивный туризм.
Спикер пояснила, что остальные дисциплины в рамках фестиваля более традиционные. Это различные виды единоборств, силовые виды, показательные выступления по эстетическим видам и прочие.
Мероприятие станет частью масштабного спортивного праздника, который пройдёт в рамках событийной эстафеты.
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