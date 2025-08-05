Показательные выступления по уличным видам спорта пройдут в Пскове в День физкультурника

13:50, 05 августа 2025, ПАИ

Показательные выступления по уличным видам спорта в честь Дня физкультурника пройдут в скейт-парке в сквере Александра Невского в Пскове 9 августа. Об этом сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи городской администрации Сергей Бухаров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 5 августа.

«Большое количество направлений, которые были на фестивале «Движение улиц», мы хотим показать в День физкультурника. Там будет турнир по баскетболу три на три. Также наше традиционное мероприятие на самокатах, где участники представят свои умения на рампах. Также будут представлены батуты», – сказал Сергей Бухаров.

Отметим, что часть праздника может отмениться из-за погоды. «Понимаем, что некоторые виды спорта у нас от этого очень зависимы. Думаю, что погода нам позволит показать максимальное количество лучших спортивных качеств», – подчеркнул Сергей Бухаров.

Мероприятие станет частью масштабного спортивного праздника, который пройдёт в рамках событийной эстафеты.

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