Более 40 нарушений выявили на дорогах Пскова во время массовой проверки

14:17, 05 августа 2025, ПАИ

Более 40 нарушений выявили на дорогах Пскова во время массовой проверки 2 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Всего проверили 194 транспортных средства.

В ходе рейдов выявили два случая управления транспортом без водительского удостоверения, один случай управления транспортом в состоянии опьянения, три случая нарушения правил перевозки детей, десять случаев нарушения правил тонировки, десять случаев неиспользования ремней безопасности, восемь случаев просрочки страховых полисов, один случай выезда на встречную полосу, четыре случая управления транспортом без регистрации или с просроченными документами.

Также зафиксированы случаи управления транспортом несовершеннолетними и другие нарушения правил дорожного движения.