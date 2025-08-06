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Общество

В Псковском гидрометцентре рассказали, ждать ли в августе 30-градусной жары

Ждать ли в августе 30-градусной жары, рассказала начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

По словам метеоролога, август будет достаточно благоприятным, возможны кратковременные дожди, грозы. «Дневные температуры достигнут от +19 до +24 градусов, от +20 до +25 градусов. Ночные температуры, конечно, уже не будут такими, как июльские. Уже в пределах от +9 до +14 градусов или от +8 до +13 градусов», – уточнила собеседница ПАИ.

Также Тала Нещадимова сообщила о вероятности неблагоприятных явлений – в этом месяце снова прогнозируются грозы, шквалистое усиление ветра при непогоде и ливневые дожди.

Напомним, температура в Псковской области буквально недавно достигала 30-градусных значений, но оранжевый уровень опасности в регионе всё же не объявили, в отличие от Санкт-Петербурга.

Ранее в Псковском гидрометцентре дали предварительный прогноз на август.

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