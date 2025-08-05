Михаил Ведерников поздравил псковских спортсменов ещё с двумя победами на крупных соревнованиях

22:52, 05 августа 2025, ПАИ

Ещё две победы завоевали спортсмены Псковской области на соревнованиях всероссийского и международного уровней. С достижениями их поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Так, Елена Лактионова заняла первое место на чемпионате России по парашютному спорту. Победа одержана «в сложной и очень зрелищной дисциплине» «скоростное падение». Чемпионат проходит в Кемеровской области с участием лучших спортсменов.

Кроме того, Александра Васильева стала победительницей международного турнира ITTF World Para Challenger Astana, который проходил в Казахстане. Спортсменка заняла первое место в паре с Владимиром Топорковым в смешанном разряде (класс ХD7), а в паре с Ириной Ворониной завоевала третье место в женской паре (класс WD5-10).

«Гордимся нашими спортсменами! Спасибо за волю к победе и невероятную самоотдачу!» – добавил губернатор.