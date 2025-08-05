Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Михаил Ведерников поздравил псковских спортсменов ещё с двумя победами на крупных соревнованиях

Ещё две победы завоевали спортсмены Псковской области на соревнованиях всероссийского и международного уровней. С достижениями их поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Так, Елена Лактионова заняла первое место на чемпионате России по парашютному спорту. Победа одержана «в сложной и очень зрелищной дисциплине» «скоростное падение». Чемпионат проходит в Кемеровской области с участием лучших спортсменов.

Кроме того, Александра Васильева стала победительницей международного турнира ITTF World Para Challenger Astana, который проходил в Казахстане. Спортсменка заняла первое место в паре с Владимиром Топорковым в смешанном разряде (класс ХD7), а в паре с Ириной Ворониной завоевала третье место в женской паре (класс WD5-10).

«Гордимся нашими спортсменами! Спасибо за волю к победе и невероятную самоотдачу!» – добавил губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 августа 2025

Михаил Ведерников поздравил псковских спортсменов ещё с двумя победами на крупных соревнованиях
05 августа 2025

20 километров за семь часов: пскович переплыл Псковское озеро
05 августа 2025

Восемь великолучан примут участие в чемпионате России по стрельбе из лука
05 августа 2025

Показательные выступления по уличным видам спорта пройдут в Пскове в День физкультурника
05 августа 2025

Вечерний заплыв сапов пройдёт в Пскове в День физкультурника
05 августа 2025

Взлёт аэростата планируют провести в Пскове в честь Дня физкультурника
05 августа 2025

Как пройдёт День физкультурника в Псковской области, обсуждают в медиацентре ПАИ
04 августа 2025

Михаил Ведерников поздравил псковских спортсменов с путёвками на чемпионат России по практической стрельбе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...